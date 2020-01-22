История жизни Абу Убайда ибн аль-Джарраха.

Абу Убайда ибн аль-Джаррах أبو عبيدة بن الجراح‎; 583, Мекка — 638, совр. Иордания — известный исламский полководец и политический деятель, один из ближайших сподвижников пророка Мухаммеда.

Принял ислам во время мекканского периода жизни пророка Мухаммеда. Вместе с другими сподвижниками он сначала эмигрировал в Эфиопию, а затем в Медину. В Медине он способствовал созданию и укреплению молодого мусульманского государства.

Абу Убайда обладал такой непоколебимой верой, что встретившись со своим отцом Абдуллой в битве при Бадре (он воевал против мусульман на стороне язычников), он сразился с ним и убил его. В ранний период становления Ислама такие случаи отмечены на примере многих сподвижников Мухаммада.

Абу Бакр сражался со своим сыном, Мусаб ибн Умайр — со своим братом, Омар ибн Хаттаб — со своим дядей. Подробнее →