Абд аль-Кадир

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Абд аль-Кадир

Абд аль-Кадир (араб. عبد القادر الجزائري‎) арабский эмир,учёный, национальный герой Алжира, полководец, богослов-суфий, оратор и поэт.Происходил из весьма древнего и знатного марабутского рода, укоренившегося в Оране. В научном сообществе бытует мнение, что предки Абд аль-Кадира — арабизированные берберы племени бану-ифрен…. Подробнее

Абу Убайда ибн аль-Джаррах история жизни

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Абу Убайда ибн аль-Джаррах история жизни

История жизни Абу Убайда ибн аль-Джарраха.
Абу Убайда ибн аль-Джаррах أبو عبيدة بن الجراح‎; 583, Мекка — 638, совр. Иордания — известный исламский полководец и политический деятель, один из ближайших сподвижников пророка Мухаммеда.
Принял ислам во время мекканского периода жизни пророка Мухаммеда. Вместе с другими сподвижниками он сначала эмигрировал в Эфиопию, а затем в Медину. В Медине он способствовал созданию и укреплению молодого мусульманского государства.

Абу Убайда обладал такой непоколебимой верой, что встретившись со своим отцом Абдуллой в битве при Бадре (он воевал против мусульман на стороне язычников), он сразился с ним и убил его. В ранний период становления Ислама такие случаи отмечены на примере многих сподвижников Мухаммада.
Абу Бакр сражался со своим сыном, Мусаб ибн Умайр — со своим братом, Омар ибн Хаттаб — со своим дядей. Подробнее

Саид ибн Зайд история жизни

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Саид ибн Зайд история жизни

Саид ибн Зейд аль-Кураши سَعِيد بن زَيْد‎; 593, Мекка — 673, Медина — один из наиболее известных сподвижников пророка Мухаммеда. Входит в категорию сподвижников, состоящую из десяти человек, которых пророк Мухаммед обрадовал вестью о рае (ашара аль-мубашшира).
В первые годы зарождения Ислама мусульмане, в том числе и Саид ибн Зайд, подверглись жестоким гонениям, в результате чего им пришлось переселиться в Медину.
Отцом Саида был Зейд ибн Амр, который был ханифом. Сам Саид ибн Зайд одним из первых принял Ислам в 613 году, когда ему не было ещё и двадцати лет и участвовал в собраниях мусульман в доме аль-Аркама.

Саид был женат на сестре Умара ибн аль-Хаттаба Фатиме. Во время чтения Корана Саидом и Фатимой их застал Умар, после чего он сам принял Ислам.
Саид ибн Зейд участвовал во всех важных событиях. Он был участником почти всех сражений, за исключением битвы при Бадре. Подробнее

Саад ибн Абу Ваккас история жизни

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Саад ибн Абу Ваккас история жизни

История жизни Саад ибн Абу Ваккаса.
Саад ибн Абу Ваккас سعد بن أبي وقاص‎ — сподвижник пророка Мухаммада, одним из первых принял ислам в возрасте 17 лет. Известен как государственный деятель и полководец, внёсший значительный вклад в покорение Сасанидского Ирана. Также широко известен как человек, который первый пролил чужую кровь за дело ислама. Входит в число десяти наиболее уважаемых сподвижников пророка Мухаммада. Подробнее

Абдуррахман ибн Ауф аль-Кураши история жизни

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Абдуррахман ибн Ауф аль-Кураши история жизни

Абдуррахман ибн Ауф аль-Кураши عبد الرحمن بن عوف‎; 580, Мекка — 652, Медина — один из наиболее известных сподвижников пророка Мухаммеда. До принятия ислама он носил имя Абд аль-Кааба («Раб Каабы»).
Абдуррахман одним из первых принял ислам. Он принял ислам от Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) спустя лишь 2 дня после того, как это сделал сам Абу Бакр. После принятия ислама ему, как и другим мусульманам, пришлось пережить все муки и гонения со стороны мекканских многобожников. Однако в вопросах своей религии он был непреклонен. Он совершил хижру в Эфиопию и Медину. Подробнее

Аз-Зубаир ибн аль-Аввам история жизни

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Аз-Зубаир ибн аль-Аввам история жизни

История жизни Аз-Зубаира ибн аль-Аввама
Абу Абдуллах аз-Зубайр ибн аль-Аввам ибн Хувайлид ибн Асад ибн Абд аль-Узза ибн Кусай. Родился в 594 году в Мекке. Был одним из ближайших сподвижников и одним из шести советников пророка Мухаммеда. Он так же был одним из тех десяти, которым было обещано при жизни, что они будут в раю (ашара аль-мубашшира). Совершил хиджру сначала в Эфиопию, а затем в Медину. Подробнее

Тальха ибн Убайдуллах пятый праведный халиф

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Тальха ибн Убайдуллах пятый праведный халиф

Тальха ибн Убайдуллах история жизни.

Тальха ибн Убайдуллах (араб. طلحة بن عبيدالله‎‎; 595, Мекка — 656, Басра) — шурин пророка Мухаммада и один из его ближайших сподвижников. Один из первых людей, принявших ислам, из-за чего ему пришлось вступить в конфликт с семьей и соплеменниками. Совершил хиджру и участвовал во многих сражениях мусульман с язычниками, в том числе в сражениях при Бадре, Ухуде и других битвах. После гибели халифа Умара, был одним из шести кандидатов на власть в Халифате. Однако его не оказалось в Мекке и он не смог принять участие в выборах. Вместе с Аишей бинт Абу Бакр и Аз-Зубайром ибн Аль-Аввамом выступил во главе войска против халифа Али ибн Абу Талиба. Был убит в «Верблюжьей битве». Подробнее

Али ибн Абу Талиб четвёртый праведный халиф

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Али ибн Абу Талиб четвёртый праведный халиф

История жизни Али ибн Абу Талиба.
Али ибн Абу Талиб علي بن أبي طالب‎ двоюродный брат, зять и сподвижник пророка Мухаммеда, четвёртый праведный халиф (656—661), первый из двенадцати почитаемых шиитами имамов.
Согласно авторитетным мусульманским источникам, единственный человек, который родился в Каабе; первый ребёнок и первый среди лиц мужского пола, принявший ислам; во время своего правления получил титул амир аль-муминин (глава правоверных). Подробнее

Усман ибн Аффан история жизни

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Усман ибн Аффан история жизни

Усман ибн Аффан история третьего праведного халифа.
Усман ибн Аффан один из десяти, кому Посланник Аллаха пообещал, что они войдут в Рай.
Обладатель двух светил – дочерей Посланника Аллаха, сказавшего, что если у него была бы еще одна дочь, то он непременно выдал бы ее за Усмана.Родившись в известном мекканском клане бану Умайя из племени курайшитов, он сыграл важную роль в ранней исламской истории и известен тем, что заказал компиляцию стандартной версии Корана. Усман стал преемником после смерти халифа Умара ибн аль-Хаттаба на совете (шуре), состоящим из тех, кого выбрал Умар. Подробнее

Умар ибн аль-Хаттаб второй праведный халиф

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Умар ибн аль-Хаттаб второй праведный халиф

История жизни Умара бин аль-Хаттаба.
Умар ибн аль-Хаттаб -ближайший сподвижник Пророка Мухаммада, второй Праведный халиф (634—644), выдающийся государственный деятель. Известен как Умар ибн аль-Хатта́б аль-Фарук (араб. عمر ابن الخطاب‎) и Омар I.
Умар ибн аль-Хаттаб родился приблизительно в 585 году в Мекке. Его отцом был аль-Хаттаб ибн Нуфайль из курайшитского рода аль-Ади, которое исторически выполняло роль посредников в решении конфликтных вопросов между племенами и улаживании разногласий. Сам Умар, будучи одним из влиятельных людей в Мекке, часто приглашался для разрешения различных конфликтов.
Его род пересекался в четвертом колене с родом пророка, а племя пользовалось большим авторитетом у арабов, так как исторически выполняло роль посредников в решении конфликтных вопросов между племенами и улаживании разногласий. Его мать звали Хинтама бинт Хашим. Подробнее