Абд аль-Кадир (араб. عبد القادر الجزائري) арабский эмир,учёный, национальный герой Алжира, полководец, богослов-суфий, оратор и поэт.Происходил из весьма древнего и знатного марабутского рода, укоренившегося в Оране. В научном сообществе бытует мнение, что предки Абд аль-Кадира — арабизированные берберы племени бану-ифрен…. Подробнее →
История жизни Абу Убайда ибн аль-Джарраха.
Абу Убайда ибн аль-Джаррах أبو عبيدة بن الجراح; 583, Мекка — 638, совр. Иордания — известный исламский полководец и политический деятель, один из ближайших сподвижников пророка Мухаммеда.
Принял ислам во время мекканского периода жизни пророка Мухаммеда. Вместе с другими сподвижниками он сначала эмигрировал в Эфиопию, а затем в Медину. В Медине он способствовал созданию и укреплению молодого мусульманского государства.
Абу Убайда обладал такой непоколебимой верой, что встретившись со своим отцом Абдуллой в битве при Бадре (он воевал против мусульман на стороне язычников), он сразился с ним и убил его. В ранний период становления Ислама такие случаи отмечены на примере многих сподвижников Мухаммада.
Абу Бакр сражался со своим сыном, Мусаб ибн Умайр — со своим братом, Омар ибн Хаттаб — со своим дядей. Подробнее →
Саид ибн Зейд аль-Кураши سَعِيد بن زَيْد; 593, Мекка — 673, Медина — один из наиболее известных сподвижников пророка Мухаммеда. Входит в категорию сподвижников, состоящую из десяти человек, которых пророк Мухаммед обрадовал вестью о рае (ашара аль-мубашшира).
В первые годы зарождения Ислама мусульмане, в том числе и Саид ибн Зайд, подверглись жестоким гонениям, в результате чего им пришлось переселиться в Медину.
Отцом Саида был Зейд ибн Амр, который был ханифом. Сам Саид ибн Зайд одним из первых принял Ислам в 613 году, когда ему не было ещё и двадцати лет и участвовал в собраниях мусульман в доме аль-Аркама.
Саид был женат на сестре Умара ибн аль-Хаттаба Фатиме. Во время чтения Корана Саидом и Фатимой их застал Умар, после чего он сам принял Ислам.
Саид ибн Зейд участвовал во всех важных событиях. Он был участником почти всех сражений, за исключением битвы при Бадре. Подробнее →
История жизни Саад ибн Абу Ваккаса.
Саад ибн Абу Ваккас سعد بن أبي وقاص — сподвижник пророка Мухаммада, одним из первых принял ислам в возрасте 17 лет. Известен как государственный деятель и полководец, внёсший значительный вклад в покорение Сасанидского Ирана. Также широко известен как человек, который первый пролил чужую кровь за дело ислама. Входит в число десяти наиболее уважаемых сподвижников пророка Мухаммада. Подробнее →
Абдуррахман ибн Ауф аль-Кураши عبد الرحمن بن عوف; 580, Мекка — 652, Медина — один из наиболее известных сподвижников пророка Мухаммеда. До принятия ислама он носил имя Абд аль-Кааба («Раб Каабы»).
Абдуррахман одним из первых принял ислам. Он принял ислам от Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) спустя лишь 2 дня после того, как это сделал сам Абу Бакр. После принятия ислама ему, как и другим мусульманам, пришлось пережить все муки и гонения со стороны мекканских многобожников. Однако в вопросах своей религии он был непреклонен. Он совершил хижру в Эфиопию и Медину. Подробнее →
История жизни Аз-Зубаира ибн аль-Аввама
Абу Абдуллах аз-Зубайр ибн аль-Аввам ибн Хувайлид ибн Асад ибн Абд аль-Узза ибн Кусай. Родился в 594 году в Мекке. Был одним из ближайших сподвижников и одним из шести советников пророка Мухаммеда. Он так же был одним из тех десяти, которым было обещано при жизни, что они будут в раю (ашара аль-мубашшира). Совершил хиджру сначала в Эфиопию, а затем в Медину. Подробнее →
Тальха ибн Убайдуллах история жизни.
Тальха ибн Убайдуллах (араб. طلحة بن عبيدالله; 595, Мекка — 656, Басра) — шурин пророка Мухаммада и один из его ближайших сподвижников. Один из первых людей, принявших ислам, из-за чего ему пришлось вступить в конфликт с семьей и соплеменниками. Совершил хиджру и участвовал во многих сражениях мусульман с язычниками, в том числе в сражениях при Бадре, Ухуде и других битвах. После гибели халифа Умара, был одним из шести кандидатов на власть в Халифате. Однако его не оказалось в Мекке и он не смог принять участие в выборах. Вместе с Аишей бинт Абу Бакр и Аз-Зубайром ибн Аль-Аввамом выступил во главе войска против халифа Али ибн Абу Талиба. Был убит в «Верблюжьей битве». Подробнее →
История жизни Али ибн Абу Талиба.
Али ибн Абу Талиб علي بن أبي طالب двоюродный брат, зять и сподвижник пророка Мухаммеда, четвёртый праведный халиф (656—661), первый из двенадцати почитаемых шиитами имамов.
Согласно авторитетным мусульманским источникам, единственный человек, который родился в Каабе; первый ребёнок и первый среди лиц мужского пола, принявший ислам; во время своего правления получил титул амир аль-муминин (глава правоверных). Подробнее →
Усман ибн Аффан история третьего праведного халифа.
Усман ибн Аффан один из десяти, кому Посланник Аллаха пообещал, что они войдут в Рай.
Обладатель двух светил – дочерей Посланника Аллаха, сказавшего, что если у него была бы еще одна дочь, то он непременно выдал бы ее за Усмана.Родившись в известном мекканском клане бану Умайя из племени курайшитов, он сыграл важную роль в ранней исламской истории и известен тем, что заказал компиляцию стандартной версии Корана. Усман стал преемником после смерти халифа Умара ибн аль-Хаттаба на совете (шуре), состоящим из тех, кого выбрал Умар. Подробнее →
История жизни Умара бин аль-Хаттаба.
Умар ибн аль-Хаттаб -ближайший сподвижник Пророка Мухаммада, второй Праведный халиф (634—644), выдающийся государственный деятель. Известен как Умар ибн аль-Хатта́б аль-Фарук (араб. عمر ابن الخطاب) и Омар I.
Умар ибн аль-Хаттаб родился приблизительно в 585 году в Мекке. Его отцом был аль-Хаттаб ибн Нуфайль из курайшитского рода аль-Ади, которое исторически выполняло роль посредников в решении конфликтных вопросов между племенами и улаживании разногласий. Сам Умар, будучи одним из влиятельных людей в Мекке, часто приглашался для разрешения различных конфликтов.
Его род пересекался в четвертом колене с родом пророка, а племя пользовалось большим авторитетом у арабов, так как исторически выполняло роль посредников в решении конфликтных вопросов между племенами и улаживании разногласий. Его мать звали Хинтама бинт Хашим. Подробнее →