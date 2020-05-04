Сподвижники Пророка Мухаммада

Сподвижники Пророка Мухаммада

Сподвижники Пророка| Соратники Пророка Мухаммада

Сахабы(сподвижники) — соратники пророка Мухаммада(мир ему), которые виделись с ним, уверовали в него и остались мусульманами до конца своей жизни.
Сахабы сыграли особую роль в становлении ислама, они стали передатчиками хадисов (рассказов о делах, поступках и помыслах пророка), которые до сих пор являются одним из основных источников исламского религиозного и этико-правового учения.Самыми достойными считаются первые 4 халифа, называемые праведными: это Абу Бакр, Умар ибн аль-Хаттаб, Усман и Али ибн Абу Талиб; следом идут ещё 6 сподвижников, которым, наряду с перечисленными, ещё при жизни было сообщено Мухаммадом, что они попадут в Рай, а также внуки пророка Хасан и Хусейн.
Имена 10 сахабов, обрадованных вестью о Рае ещё при жизни.
Сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Абу Бакр в раю, ‘Умар в раю, ‘Усман в раю, ‘Али в раю, Тальха (ибн ‘Убайдуллах) в раю, аз-Зубайр (ибн аль-‘Аввам) в раю, ‘Абду-р-Рахман ибн ‘Ауф в раю, Са’д ибн Абу Ваккъас в раю, Са’ид ибн Зайд в раю и Абу ‘Убайда ибн аль-Джаррах в раю».

Этот хадис передали Ахмад 1/193, ад-Дыяъ аль-Макъдиси, Ибн Абу Шейба 32616 со слов Са’ида ибн Зайда; ат-Тирмизи 3747 со слов ‘Абду-р-Рахмана ибн ‘Ауфа. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сахих аль-джами’ ас-сагъир» 50, «Мишкат аль-масабих» 6109, «Шарх аль-‘акъида ат-Тахавия» 727.

Халид Бин аль Валид -Сейфуллах (исламский фильм)

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Khalid ibn al Walid

Халид Бин Аль Валид-Обнаженный меч Аллаха исламский фильм рассказывает историю одного из сподвижников Пророка. Про Халида Пророк с.а.в.с. сказал что один из мечей Аллаха опущен на головы неверных. Он первый из мусульман, вышел за пределы Аравии и захватил иностранные земли…. Подробнее

Халид ибн Аль-Валид (биография)

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Халид Бин аль Валид биография

Халид ибн Аль-Валид ( خالد بن الوليد‎‎, Халид ибн Аль-Валид, 592, Мекка — 642) — один из сподвижников пророка Мухаммада, получивший прозвище Сейфуллах, что переводится как Меч Аллаха), выдающийся полководец и опытный военачальник,который не был ни разу побежден в боевых… Подробнее

Абу Хурайра -ученый и сподвижник пророка Мухаммада

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Абу Хурайра

Абу Хурайра.Абдуррахман ибн Сахр ад-Давси аль-Ямани,биография ( أبو هريرة‎; 599, Йемен — 676, Медина)
мусульманский ученый и один из наиболее известных сподвижников пророка Мухаммада. Подробнее

Абдуллах ибн Аббас (биография)

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Абдуллах ибн Аббас

Ибн Аббас | Абуль-Аббас Абдуллах ибн Аббас аль-Кураши,биография ( عبد الله بن عباس‎; 619, Мекка, ныне Саудовская Аравия — 686, Таиф, Омейядский халифат) — исламский богослов,великий воин, толкователь Корана, сподвижник и двоюродный брат пророка Мухаммеда. Сын Аббаса ибн Абд аль-Мутталиба. Подробнее

Абу Убайда ибн аль-Джаррах история жизни

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Абу Убайда ибн аль-Джаррах

История жизни Абу Убайда ибн аль-Джарраха.
Абу Убайда ибн аль-Джаррах أبو عبيدة بن الجراح‎; 583, Мекка — 638, совр. Иордания — известный исламский полководец и политический деятель, один из ближайших сподвижников пророка Мухаммеда.
Принял ислам во время мекканского периода жизни пророка Мухаммеда. Вместе с другими сподвижниками он сначала эмигрировал в Эфиопию, а затем в Медину. В Медине он способствовал созданию и укреплению молодого мусульманского государства.

Абу Убайда обладал такой непоколебимой верой, что встретившись со своим отцом Абдуллой в битве при Бадре (он воевал против мусульман на стороне язычников), он сразился с ним и убил его. В ранний период становления Ислама такие случаи отмечены на примере многих сподвижников Мухаммада.
Абу Бакр сражался со своим сыном, Мусаб ибн Умайр — со своим братом, Омар ибн Хаттаб — со своим дядей. Подробнее

Саид ибн Зайд история жизни

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Саид ибн Зайд

Саид ибн Зейд аль-Кураши سَعِيد بن زَيْد‎; 593, Мекка — 673, Медина — один из наиболее известных сподвижников пророка Мухаммеда. Входит в категорию сподвижников, состоящую из десяти человек, которых пророк Мухаммед обрадовал вестью о рае (ашара аль-мубашшира).
В первые годы зарождения Ислама мусульмане, в том числе и Саид ибн Зайд, подверглись жестоким гонениям, в результате чего им пришлось переселиться в Медину.
Отцом Саида был Зейд ибн Амр, который был ханифом. Сам Саид ибн Зайд одним из первых принял Ислам в 613 году, когда ему не было ещё и двадцати лет и участвовал в собраниях мусульман в доме аль-Аркама.

Саид был женат на сестре Умара ибн аль-Хаттаба Фатиме. Во время чтения Корана Саидом и Фатимой их застал Умар, после чего он сам принял Ислам.
Саид ибн Зейд участвовал во всех важных событиях. Он был участником почти всех сражений, за исключением битвы при Бадре. Подробнее

Саад ибн Абу Ваккас история жизни

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Саад ибн Абу Ваккас

История жизни Саад ибн Абу Ваккаса.
Саад ибн Абу Ваккас سعد بن أبي وقاص‎ — сподвижник пророка Мухаммада, одним из первых принял ислам в возрасте 17 лет. Известен как государственный деятель и полководец, внёсший значительный вклад в покорение Сасанидского Ирана. Также широко известен как человек, который первый пролил чужую кровь за дело ислама. Входит в число десяти наиболее уважаемых сподвижников пророка Мухаммада. Подробнее

Абдуррахман ибн Ауф аль-Кураши история жизни

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Абдуррахман ибн Ауф

Абдуррахман ибн Ауф аль-Кураши биография عبد الرحمن بن عوف‎; 580, Мекка — 652, Медина — один из наиболее известных сподвижников пророка Мухаммеда. До принятия ислама он носил имя Абд аль-Кааба («Раб Каабы»).
Абдуррахман одним из первых принял ислам. Он принял ислам от Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) спустя лишь 2 дня после того, как это сделал сам Абу Бакр. После принятия ислама ему, как и другим мусульманам, пришлось пережить все муки и гонения со стороны мекканских многобожников. Однако в вопросах своей религии он был непреклонен. Он совершил хижру в Эфиопию и Медину. Подробнее

Аз-Зубаир ибн аль-Аввам история жизни

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Аз-Зубаир ибн аль-Аввам

История жизни Аз-Зубаира ибн аль-Аввама | Абу Абдуллах аз-Зубайр ибн аль-Аввам ибн Хувайлид ибн Асад ибн Абд аль-Узза ибн Кусай,биография родился в 594 году в Мекке. Подробнее

Тальха ибн Убайдуллах пятый праведный халиф

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Тальха ибн Убайдуллах

Тальха ибн Убайдуллах история жизни | Тальха ибн Убайдуллах,биография(араб. طلحة بن عبيدالله‎‎; 595, Мекка — 656, Басра) — шурин пророка Мухаммада и один из его ближайших сподвижников. Один из первых людей, принявших ислам! Подробнее