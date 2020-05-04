Сподвижники Пророка Мухаммада

Халид Бин Аль Валид-Обнаженный меч Аллаха исламский фильм рассказывает историю одного из сподвижников Пророка. Про Халида Пророк с.а.в.с. сказал что один из мечей Аллаха опущен на головы неверных. Он первый из мусульман, вышел за пределы Аравии и захватил иностранные земли…. Подробнее →
Халид ибн Аль-Валид ( خالد بن الوليد, Халид ибн Аль-Валид, 592, Мекка — 642) — один из сподвижников пророка Мухаммада, получивший прозвище Сейфуллах, что переводится как Меч Аллаха), выдающийся полководец и опытный военачальник,который не был ни разу побежден в боевых… Подробнее →
Абу Хурайра.Абдуррахман ибн Сахр ад-Давси аль-Ямани,биография ( أبو هريرة; 599, Йемен — 676, Медина)
мусульманский ученый и один из наиболее известных сподвижников пророка Мухаммада. Подробнее →
Ибн Аббас | Абуль-Аббас Абдуллах ибн Аббас аль-Кураши,биография ( عبد الله بن عباس; 619, Мекка, ныне Саудовская Аравия — 686, Таиф, Омейядский халифат) — исламский богослов,великий воин, толкователь Корана, сподвижник и двоюродный брат пророка Мухаммеда. Сын Аббаса ибн Абд аль-Мутталиба. Подробнее →
История жизни Абу Убайда ибн аль-Джарраха.
Абу Убайда ибн аль-Джаррах أبو عبيدة بن الجراح; 583, Мекка — 638, совр. Иордания — известный исламский полководец и политический деятель, один из ближайших сподвижников пророка Мухаммеда.
Принял ислам во время мекканского периода жизни пророка Мухаммеда. Вместе с другими сподвижниками он сначала эмигрировал в Эфиопию, а затем в Медину. В Медине он способствовал созданию и укреплению молодого мусульманского государства.
Абу Убайда обладал такой непоколебимой верой, что встретившись со своим отцом Абдуллой в битве при Бадре (он воевал против мусульман на стороне язычников), он сразился с ним и убил его. В ранний период становления Ислама такие случаи отмечены на примере многих сподвижников Мухаммада.
Абу Бакр сражался со своим сыном, Мусаб ибн Умайр — со своим братом, Омар ибн Хаттаб — со своим дядей. Подробнее →
Саид ибн Зейд аль-Кураши سَعِيد بن زَيْد; 593, Мекка — 673, Медина — один из наиболее известных сподвижников пророка Мухаммеда. Входит в категорию сподвижников, состоящую из десяти человек, которых пророк Мухаммед обрадовал вестью о рае (ашара аль-мубашшира).
В первые годы зарождения Ислама мусульмане, в том числе и Саид ибн Зайд, подверглись жестоким гонениям, в результате чего им пришлось переселиться в Медину.
Отцом Саида был Зейд ибн Амр, который был ханифом. Сам Саид ибн Зайд одним из первых принял Ислам в 613 году, когда ему не было ещё и двадцати лет и участвовал в собраниях мусульман в доме аль-Аркама.
Саид был женат на сестре Умара ибн аль-Хаттаба Фатиме. Во время чтения Корана Саидом и Фатимой их застал Умар, после чего он сам принял Ислам.
Саид ибн Зейд участвовал во всех важных событиях. Он был участником почти всех сражений, за исключением битвы при Бадре. Подробнее →
История жизни Саад ибн Абу Ваккаса.
Саад ибн Абу Ваккас سعد بن أبي وقاص — сподвижник пророка Мухаммада, одним из первых принял ислам в возрасте 17 лет. Известен как государственный деятель и полководец, внёсший значительный вклад в покорение Сасанидского Ирана. Также широко известен как человек, который первый пролил чужую кровь за дело ислама. Входит в число десяти наиболее уважаемых сподвижников пророка Мухаммада. Подробнее →
Абдуррахман ибн Ауф аль-Кураши биография عبد الرحمن بن عوف; 580, Мекка — 652, Медина — один из наиболее известных сподвижников пророка Мухаммеда. До принятия ислама он носил имя Абд аль-Кааба («Раб Каабы»).
Абдуррахман одним из первых принял ислам. Он принял ислам от Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) спустя лишь 2 дня после того, как это сделал сам Абу Бакр. После принятия ислама ему, как и другим мусульманам, пришлось пережить все муки и гонения со стороны мекканских многобожников. Однако в вопросах своей религии он был непреклонен. Он совершил хижру в Эфиопию и Медину. Подробнее →
История жизни Аз-Зубаира ибн аль-Аввама | Абу Абдуллах аз-Зубайр ибн аль-Аввам ибн Хувайлид ибн Асад ибн Абд аль-Узза ибн Кусай,биография родился в 594 году в Мекке. Подробнее →
Тальха ибн Убайдуллах история жизни | Тальха ибн Убайдуллах,биография(араб. طلحة بن عبيدالله; 595, Мекка — 656, Басра) — шурин пророка Мухаммада и один из его ближайших сподвижников. Один из первых людей, принявших ислам! Подробнее →