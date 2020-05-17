Ислам детям

В жаркий,летний день Аббас, как обычно, работал в поле. Почувствовав сильную усталость, он сел под дерево и принялся мечтать: “Если бы Аллах дал мне волшебную силу, чтобы я мог превращать все, чего ни коснусь рукой, в золото, — вот тогда… Подробнее →
Дети в Исламе.Советы родителям. Дети — дар от Всевышнего. Они рождаются чистыми — с чистым сердцем, не загрязненным прегрешениями. Дети — наше будущее и воспитание детей – очень нелегкая задача, учитывая современные реалии! Для родителя-мусульманина очень важно, чтобы ребенок рос,… Подробнее →
В давние времена жил на свете один бедняк мусульманин. Однажды он возвращался к себе домой и проклиная свою судьбу, горько жаловался: — Счастье, где оно, Счастье? Будь проклято это Счастье! Судьба захотела, чтобы Счастье откликнулось и пришло послушать его жалобы… Подробнее →
Истории кита и Пророка Юнуса (мир ему) исламский мультфильм для детей действия которого разворачиваются вокруг реальных исторических событий, о которых поведал нам Священный Коран. Истории животных упомянутых в Коране. История пророка Йунуса(Юнуса). История пророка Йунуса уникальна, он был брошен в… Подробнее →
Жил-был один богатый купец и у него было четыре жены. Четвёртую жену купец любил больше всех. Он одевал её в красивые платья и украшал драгоценностями. Он заботился о ней, нежил и лелеял её. Третью жену купец также любил очень крепко…. Подробнее →
В стародавние времена жила на свете женщина, и был у нее сын, которого она любила больше жизни. Звали его Хасан. Был он силен и бесстрашен, и потому все вокруг звали его Хасан-храбрец. Хасан очень гордился своим прозвищем. Проснувшись поутру, он… Подробнее →
Передают со слов Абу Хурайры, что он слышал, как пророк Мухаммад (ﷺ) сказал: «Были две женщины со своими сыновьями (как вдруг) прибежал волк, унёс сына одной из них, и она сказала своей подруге: «Волк унёс твоего сына!» Другая (женщина) сказала:… Подробнее →
Непочитанием родителей вШариате считается нахождение в пути впереди родителей. Также нельзя садиться раньше, чем они сядут, обращаться к ним, называя их по именам. К ним необходимо обращаться уважительно, со словами: папа, мама, отец, мать,дедушка,бабушка. Дети должны помочь родителям в их… Подробнее →
Жил-был один восточный повелитель, мудрость которого подобно солнцу освещала страну животворными лучами. Никто не мог превзойти его в уме и сравняться с ним в богатстве. Однажды визирь пришёл к нему с печальным лицом: — О великий султан, ты самый мудрый,… Подробнее →
Задумал как-то один царь узнать, любит его народ или нет. Позвал он визиря и говорит: — Разошли гонцов по всей стране, пусть объявят: царь-де не велел сегодня вечером зажигать ни свечу, ни лучину. Исполнил визирь царский приказ. А вечером пригласил… Подробнее →