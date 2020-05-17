Ислам детям

Жил-был один богатый купец и у него было четыре жены. Четвёртую жену купец любил больше всех. Он одевал её в красивые платья и украшал драгоценностями. Он заботился о ней, нежил и лелеял её. Третью жену купец также любил очень крепко…. Подробнее →