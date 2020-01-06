История пророков

История пророка Мухаммада.
Пророк Мухаммед مُحَمَّدْ –пророк и посланник Аллаха, через него людям было передано божественное откровение, оформившееся в текст священной книги — Корана,появился на свет 22 апреля 571 года.
Пророк Мухаммад, основатель ислама и первой мусульманской общины. Посланник Аллаха, Печать Пророков — последний в череде пророков.
Несмотря на то, что Мухаммед принадлежал к знатному роду, его папа Абдоллах был достаточно бедным человеком и зарабатывал на жизнь перепродажей товаров. Мальчик никогда не видел своего отца, так как он умер ещё до его рождения. Мама Мухаммеда умерла, когда ему было всего 6 лет, поэтому первое время он воспитывался дедушкой. Через некоторое время мальчика к себе домой забрал дядя Абу-Талиб. Подробнее →
История пророка Исы.
Иса ибн Марьям аль-Масих (араб. عيسى ابن مريم — Иисус сын Марии) — один из величайших исламских пророков (наби). Отождествляется с новозаветным Иисусом Христом.
Пророк Иса был направлен к израильтянам для того, чтобы подтвердить истинность Таурата (Торы) и принести одну из священных книг Ислама — Инджиль (Евангелие). Иса считается одним из посланников Аллаха (расуль), наряду с Нухом, Ибрахимом, Мусой и Мухаммедом, а также основоположником нового Закона. Подробнее →
История пророка Яхья.
Яхья ибн Закарийя يحيى ابن زكريا — исламский пророк, посланный народу Израиля для подтверждения истинности пророческой миссии Исы ибн Марьям. Сын пророка Закарии. Отождествляется с библейским пророком Иоанном Крестителем. Упоминается в Коране 5 раз. Согласно исламскому преданию пророк Яхья был первым, кто предсказал пророчество Исы, уверовал в него и помогал ему проповедовать среди евреев.
Сын пророка Закарийи (мир ему). Он родился, когда Закарийя (мир ему) был уже в преклонном возрасте. Подробнее →
История пророка Закарийя.
Закарийя ибн Азан زكريا — исламский пророк, посланный к народу Израиля. Отождествляется с библейским священником Захарии. Упомянут в Коране 7 раз. Отец пророка Яхьи (Иоанна Крестителя).
Закария был мудрым и праведным человеком из детей Израиля. Он был избран воспитателем-опекуном Мариам (мать Исы) по жребию, когда она была маленькой и благодаря ему она смогла выучить Таурат (Тору). Он был мужем тетки Марьям по матери, и таким образом, Яхья и Иса являются родственниками. Подробнее →
История пророка Альяса.
Аль-Яса, Альяса اليسع — исламский пророк, ученик пророка Ильяса, посланный народу Израиля после пророка Ильяса (Илии). Отождествляется с Елисеем. Упоминается в Коране дважды.
Пророк Аль-Яса жил во времена пророка Ильяса и четырёх израильских царей: Иорама, Иегу, Иоахаза и Иоаса. После того, как Ильяс был изгнан своим народом, он стал проповедовать другим израильским племенам, одно из которых приняло его. Подробнее →
История пророка Ильяса.
Ильяс إلياس — исламский пророк (наби), посланный к народу Израиля. Упоминается в Коране дважды. Отождествляется с библейским пророком Илиёй. В Коране назван посланником (мурсал), праведником (салих), верующим (мумин).
Ильяс был послан к народу Израиля и руководствовался шариатом Мусы (Моисея). После Мусы израильтяне отступили от заповедей Аллаха и стали поклоняться идолам. Для призыва вернуться к вере Аллах отправил к израильтянам многих пророков, среди которых был Ильяс. Племя пророка Ильяса проживало в Баальбеке Подробнее →
История пророка Юнуса.
Юнус يونس, Зун-Нун (араб. ذو النون — Обладатель рыбы) — исламский пророк, посланный к своему народу.
Упоминается в Коране четырежды. Отождествляется с библейским пророком Ионой.
Пророк Юнус (мир ему)был послан к людям Нинава (ныне Мосул) с призывом к единобожию, но они ослушались и не подчинились ему. После долгих и безрезультатных проповедей он предупредил их о божественной каре, если они в течение трех дней не раскаются в грехах и не оставят дурное. После этого он оставил их и ушел. Когда им стало ясно, что беда близка, они опомнились и раскаялись, и Аллах, пощадив их, не погубил. Подробнее →
История пророка Зулькифля.
ЗульКифль ذو الكفل — персонаж Корана, упомянутый в Коране среди других пророков. Часто отождествляется с ветхозаветным пророком Иезекиилем. Данное имя пророк получил за то, что он брал на себя ответственность избавить свой народ от нужды, ручался за то, что он будет справедливым судьёй среди них. Зуль-Кифль прожил долгую жизнь и умер, полностью выполнив всё, за что он ручался.
Пророк, прозванный Зу-ль-Кифл (букв. — заботливый, гарантирующий), упомянут в Коране. Есть некоторые разногласия в повествованиях о нём, и лучше Создателя о нём не знает никто. Некоторые считают его праведником, другие — пророком.
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История пророка Айюба.
Айюб أيوب — исламский пророк (наби), посланный к народу Израиля. Отождествляется с библейским Иовом. История пророка Айюба упоминается в Коране в назидание неверующим среди примеров того, что Аллах в конце концов помогает тем, кто предан ему и полагается на него.
Аллах даровал ему способность совершать некоторые чудеса.
Пророк Айюб(мир ему) прожил 254 года.
Его мать была дочерью пророка Лута. Айюб был послан к народам, проживавшим вблизи Дамаска. Он был очень состоятельным и уважаемым человеком, помогал всем нуждающимся. Он отличался добродетельным характером, праведностью и искренней верой в Бога. Однако известность он получил вследствие своей безграничной стойкости и терпения.
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История пророка Сулеймана .
Сулейман سُـلـيـمـان ابـن داوود— исламский пророк, сын пророка Давуда (Давида).
Отождествляется с библейским царём Соломоном.
Сулейман был сыном пророка Дауда. От своего отца он усвоил множество знаний и был избран Аллахом в пророки, причём ему была дана мистическая власть над всеми существами, включая джиннов. После смерти отца, он стал иудейским царём. Его царство было огромным, и на юге простиралось до Йемена. Сулейман достроил первый иудейский храм, начатый его отцом Даудом. Он так же был известен своей мудростью и справедливостью. Подробнее →