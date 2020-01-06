История пророков

История пророка Айюба.

Айюб أيوب‎ — исламский пророк (наби), посланный к народу Израиля. Отождествляется с библейским Иовом. История пророка Айюба упоминается в Коране в назидание неверующим среди примеров того, что Аллах в конце концов помогает тем, кто предан ему и полагается на него.

Аллах даровал ему способность совершать некоторые чудеса.

Пророк Айюб(мир ему) прожил 254 года.

Его мать была дочерью пророка Лута. Айюб был послан к народам, проживавшим вблизи Дамаска. Он был очень состоятельным и уважаемым человеком, помогал всем нуждающимся. Он отличался добродетельным характером, праведностью и искренней верой в Бога. Однако известность он получил вследствие своей безграничной стойкости и терпения.

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