История пророков

Пророки Ислама

История пророков | Пророки ислама

Имена пророков, упомянутых в Коране.
Пророк Адам أدم (Мир Ему) Первый человек, Наби Жил 960 лет. 10 свитков Священных Писаний (Сухуф) было ниспослано Пророку Адаму Мир Ему.
Пророк ИДРИС إدريس (Мир Ему). 360 лет жил на земле, потом был вознесен на небо живым. Внук Пророка Шиса в пятом поколении. 30 свитков было ниспослано Идрису алейхиссалям. Идрис дважды упоминается в Коране: Вспомни в Писании Идриса: Воистину, он был праведником и пророком. Мы вознесли его на высокое место. Марйам 19:56-57 Он считается первым, кто писал каламом, шил и носил шитые одежды, умел считать время, был знатоком древних Писаний Адама и Шиса (Сифа) Он Пророк, Проповедник, Математик, Астроном.
Пророк Нух نوح Мир Ему (Ной в библии) жил 950 лет. Чудеса и знамения: Ноев ковчег. События: Всемирный потоп. В его честь названа 71-я сура Корана «НУХ». «И воздвигни ковчег пред Нашими очами и по откровению Нашему, и не проси у Меня за тех, которые несправедливы, ибо они будут потоплены» (11:37).
Пророк Худ هود Мир Ему (Евер в библии). Пророк Худ упомянут в семи местах Корана. Сура «Худ». В 11 суре Корана, которая так и называется, «Худ», описываются события, произошедшие между Пророком Худом и его народом. Народ Худа алейхиссалям «адиты».
Пророк Салих صالح Мир Ему. История Салиха мир ему, его народ самудяне и чудо верблюдице упоминается в Коране и в Хадисах Пророка Мухаммада ﷺ.
Пророк Ибрахим إبراهيم Мир Ему. 10-свитков было ниспослано Пророку Ибрахиму. У Пророка Ибрахима несколько прозвищ: Халилуллах -«друг Аллаха», Имам -«глава общины», Сыддык — «Правдивый», Ханиф -«исповедующий единобожие». Употребляемый в Коране термин миллат Ибрахима «Народ Ибрахима» подразумевает Единобожие и Ислам.
Пророк Лут لوط Мир Ему, племянник Пророка Ибрахима Алейхиссалям.
Пророк Исмаил إسماءيل Мир Ему, Первый сын Пророка Ибрахима Алейхиссалям.
Пророк Исхакإسحاق Мир Ему, второй сын Пророка Ибрахима.
عليه السلام. Пророк Йакуб يعقوب Мир Ему. Сын Пророка Исхака и внук Пророка Ибрахима Мир Им. Аллах дал ему второе имя Израиль. Он же праотец всех евреев. Также отец Пророка Юсуфа алейхиссалам.
Пророк Юсуф يوسف Мир Ему. Сын Пророка Йакуба Алейхиссалям. Юсуф отличавшийся необычайной красотой, а также обладавший способностью толковать сны. Отождествляется с библейским Пророком Иосифом. Истории его жизни посвящена 12-я сура Корана «Юсуф», состоящая из 111-ти аятов, в Коране упоминается 27 раз.
Пророк Айюб أيوب Мир Ему (Иов в библии). Пророк Айуб Алейхиссалям упоминается в Священном Коране 4 раза и предоставляется в качестве образца терпения Ан-Ниса: 163, аль-Ан’ам: 84, аль-Анбия: 83, Сад: 41.
Пророк Шуайб شعيب Мир Ему (Иофор в библии). Тесть Пророка Мусы Алейхиссалям.
Пророк Муса موسى алейхиссалям (Моисей в библии). Был ниспослан Всевышним Таврат (Тора Священное писание). Потомок Пророка Йакуба Алейхиссалям.
Пророк Харун هارون алейхиссалям. Брат Мусы алейхиссалям потомок Пророка Йакуба мир ему.
Пророк Давуд داود Мир Ему. Потомок Пророка Йакуба мир ему. Даву́д, пророк и праведник, через которого была ниспослана священная книга Забур (Псалтырь). Упомянут в Коране 16 раз. Отец Пророка Сулеймана. Отождествляется с библейским царём Давидом.
Пророк Сулейман سليمان Мир Ему. Сулейман сын Пророка Давуда. От своего отца он усвоил множество знаний и был избран Аллахом в Пророки, причём ему была дана мистическая власть над всеми существами, животными, птицами и насекомыми и джиннов. Он правил огромным царством. Сулейман был известен своей мудростью и справедливостью. Пророк (наби) Упоминания в Коране: 17 раз 27:15—44, 38:30—40, 34:12—18. Чудеса и знамения: Умение разговаривать с животными, управление ветром, связанные персонажи Билкис События: Суд царя Соломона, завершение строительства Иерусалимского Храма.
Пророк Ильяс إلياس — Пророк (наби), посланный к народу Израиля, после смерти Пророка Сулеймана. Упоминается в Коране. Отождествляется с библейским пророком Илия. В Коране назван посланником (мурсал), праведником (салих), верующим (мумин).
Пророк Аль-Яса اليسع Ученик Пророка Ильяса, посланный народу Израиля после пророка Ильяса (Илии). Отождествляется в библии Елисеем. Упоминается в Коране.
Пророк Зулькифль ذو الكفل — упомянутый в Коране среди других Пророков. Отождествляется с ветхозаветным Пророком Иезекиилем.
Пророк Юнус يونس Зун-Нун ذو النون — Обладатель рыбы. Упоминается в Коране. Отождествляется с библейским Пророком Ионой. История пророка Йунуса уникальна, он был брошен в море и проглочен гигантской рыбой. Находясь в её чреве, он взмолился Аллаху и попросил у Него помощи. Всевышний спас его от гибели и сохранил ему жизнь, приказав рыбе выбросить Йунуса на берег.
Пророк Закарийя زكريا Мир Ему, потомок Пророка Йакуба мир ему.
Пророк Яхья يحيى Мир Ему, сын Пророка Закарии мир ему.
Пророк Иса عيسى Мир Ему, потомок Пророка Йакуба мир ему. Был ниспослан Священное Писание Инджиль (Евангелия).
Пророк Мухаммад محمد (мир ему и благословение Всевышнего!). Был ниспослан Священный Коран.

Пророк Мухаммад

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Пророк Мухаммад

История пророка Мухаммада.
Пророк Мухаммед مُحَمَّدْ‎ –пророк и посланник Аллаха, через него людям было передано божественное откровение, оформившееся в текст священной книги — Корана,появился на свет 22 апреля 571 года.
Пророк Мухаммад, основатель ислама и первой мусульманской общины. Посланник Аллаха, Печать Пророков — последний в череде пророков.
Несмотря на то, что Мухаммед принадлежал к знатному роду, его папа Абдоллах был достаточно бедным человеком и зарабатывал на жизнь перепродажей товаров. Мальчик никогда не видел своего отца, так как он умер ещё до его рождения. Мама Мухаммеда умерла, когда ему было всего 6 лет, поэтому первое время он воспитывался дедушкой. Через некоторое время мальчика к себе домой забрал дядя Абу-Талиб. Подробнее

Пророк Иса

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Пророк Иса

История пророка Исы.
Иса ибн Марьям аль-Масих (араб. عيسى ابن مريم‎ — Иисус сын Марии) — один из величайших исламских пророков (наби). Отождествляется с новозаветным Иисусом Христом.
Пророк Иса был направлен к израильтянам для того, чтобы подтвердить истинность Таурата (Торы) и принести одну из священных книг Ислама — Инджиль (Евангелие). Иса считается одним из посланников Аллаха (расуль), наряду с Нухом, Ибрахимом, Мусой и Мухаммедом, а также основоположником нового Закона. Подробнее

Пророк Яхья

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Пророк Яхья

История пророка Яхья.
Яхья ибн Закарийя يحيى ابن زكريا‎ — исламский пророк, посланный народу Израиля для подтверждения истинности пророческой миссии Исы ибн Марьям. Сын пророка Закарии. Отождествляется с библейским пророком Иоанном Крестителем. Упоминается в Коране 5 раз. Согласно исламскому преданию пророк Яхья был первым, кто предсказал пророчество Исы, уверовал в него и помогал ему проповедовать среди евреев.
Сын пророка Закарийи (мир ему). Он родился, когда Закарийя (мир ему) был уже в преклонном возрасте. Подробнее

Пророк Закарийя

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Пророк Закарийя

История пророка Закарийя.
Закарийя ибн Азан زكريا‎ — исламский пророк, посланный к народу Израиля. Отождествляется с библейским священником Захарии. Упомянут в Коране 7 раз. Отец пророка Яхьи (Иоанна Крестителя).
Закария был мудрым и праведным человеком из детей Израиля. Он был избран воспитателем-опекуном Мариам (мать Исы) по жребию, когда она была маленькой и благодаря ему она смогла выучить Таурат (Тору). Он был мужем тетки Марьям по матери, и таким образом, Яхья и Иса являются родственниками. Подробнее

Пророк Альяса

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Пророк Альяса

История пророка Альяса.
Аль-Яса, Альяса اليسع‎ — исламский пророк, ученик пророка Ильяса, посланный народу Израиля после пророка Ильяса (Илии). Отождествляется с Елисеем. Упоминается в Коране дважды.

Пророк Аль-Яса жил во времена пророка Ильяса и четырёх израильских царей: Иорама, Иегу, Иоахаза и Иоаса. После того, как Ильяс был изгнан своим народом, он стал проповедовать другим израильским племенам, одно из которых приняло его. Подробнее

Пророк Ильяс

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Пророк Ильяс

История пророка Ильяса.

Ильяс إلياس‎ — исламский пророк (наби), посланный к народу Израиля. Упоминается в Коране дважды. Отождествляется с библейским пророком Илиёй. В Коране назван посланником (мурсал), праведником (салих), верующим (мумин).

Ильяс был послан к народу Израиля и руководствовался шариатом Мусы (Моисея). После Мусы израильтяне отступили от заповедей Аллаха и стали поклоняться идолам. Для призыва вернуться к вере Аллах отправил к израильтянам многих пророков, среди которых был Ильяс. Племя пророка Ильяса проживало в Баальбеке Подробнее

Пророк Юнус

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Пророк Юнус

История пророка Юнуса.

Юнус يونس‎, Зун-Нун (араб. ذو النون‎ — Обладатель рыбы‎) — исламский пророк, посланный к своему народу.
Упоминается в Коране четырежды. Отождествляется с библейским пророком Ионой.
Пророк Юнус (мир ему)был послан к людям Нинава (ныне Мосул) с призывом к единобожию, но они ослушались и не подчинились ему. После долгих и безрезультатных проповедей он предупредил их о божественной каре, если они в течение трех дней не раскаются в грехах и не оставят дурное. После этого он оставил их и ушел. Когда им стало ясно, что беда близка, они опомнились и раскаялись, и Аллах, пощадив их, не погубил. Подробнее

Пророк Зулькифль

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Пророк Зулькифль

История пророка Зулькифля.
ЗульКифль ذو الكفل‎ — персонаж Корана, упомянутый в Коране среди других пророков. Часто отождествляется с ветхозаветным пророком Иезекиилем. Данное имя пророк получил за то, что он брал на себя ответственность избавить свой народ от нужды, ручался за то, что он будет справедливым судьёй среди них. Зуль-Кифль прожил долгую жизнь и умер, полностью выполнив всё, за что он ручался.
Пророк, прозванный Зу-ль-Кифл (букв. — заботливый, гарантирующий), упомянут в Коране. Есть некоторые разногласия в повествованиях о нём, и лучше Создателя о нём не знает никто. Некоторые считают его праведником, другие — пророком.
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Пророк Айюб

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Пророк Айюб

История пророка Айюба.
Айюб أيوب‎ — исламский пророк (наби), посланный к народу Израиля. Отождествляется с библейским Иовом. История пророка Айюба упоминается в Коране в назидание неверующим среди примеров того, что Аллах в конце концов помогает тем, кто предан ему и полагается на него.
Аллах даровал ему способность совершать некоторые чудеса.
Пророк Айюб(мир ему) прожил 254 года.

Его мать была дочерью пророка Лута. Айюб был послан к народам, проживавшим вблизи Дамаска. Он был очень состоятельным и уважаемым человеком, помогал всем нуждающимся. Он отличался добродетельным характером, праведностью и искренней верой в Бога. Однако известность он получил вследствие своей безграничной стойкости и терпения.
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Пророк Сулейман

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Пророк Сулейман

История пророка Сулеймана .

Сулейман سُـلـيـمـان ابـن داوود‎— исламский пророк, сын пророка Давуда (Давида).
Отождествляется с библейским царём Соломоном.
Сулейман был сыном пророка Дауда. От своего отца он усвоил множество знаний и был избран Аллахом в пророки, причём ему была дана мистическая власть над всеми существами, включая джиннов. После смерти отца, он стал иудейским царём. Его царство было огромным, и на юге простиралось до Йемена. Сулейман достроил первый иудейский храм, начатый его отцом Даудом. Он так же был известен своей мудростью и справедливостью. Подробнее