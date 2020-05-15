Ученые Ислама

Ученые Ислама

Учёные Ислама | Мусульманские ученые

Список известных, выдающиеся исламских ученых внёсших огромный вклад в различные отрасли науки:архитектура,строительство,промышленность,медицина,образование,биология,
химия,физика,география,астрономия,философия,история,арабский язык.
Исламские ученые,кто они?Знаменитые личности Ислама и их достижения.
Биографии мусульманских ученых богословов,деятелей искусств,архитекторов,писателей,поэтов,полководцев, путешественников, исследователей и изобретателей.Наука и Ислам.

Аз-Заркали мусульманский математик и астроном

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Аз-Заркали

Аз-Заркали.Абу Исхак Ибрахим ибн Яхья ан-Наккаш аз-Заркали,биография (Толедо, 1029 — Севилья, 1087) — выдающийся мусульманский астроном и математик. Подробнее

Сабит ибн Курра (биография)

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Сабит ибн Гурра

Абуль-Хасан Сабит ибн Курра аль-Харрани ( ثابت بن قرة‎; 836, Харран — 18 февраля 901, Багдад) —известный мусульманский ученый- астроном, математик, механик и врач IX века, упоминается как Сабит ибн Корра или Табит ибн Курра. В средневековой Европе его называли… Подробнее

Исмаил аль-Джазари (биография)

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Исмаил аль-Джазари

Абу аль-Из ибн Исмаил ибн аль-Раззаз аль-Джазариаль-Джазари ( أَبُو اَلْعِزِ بْنُ إسْماعِيلِ بْنُ الرِّزاز الجزري‎) (1136 — 1206 гг.)известный меxаник-изoбретaтель, математик, аcтроном исламского возрoждения гоcудaрства династии Артукидов. Подробнее

Джабир ибн Афлах (биография)

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Джабир ибн Афлах

Абу Мухаммад Джабир ибн Афлах ал-Ишбили.Джабир ибн АбдуЛлах ,биография( أبو محمد جابر بن أفلح‎), (первая половина XII в.) — выдающийся мусульманский ученый, математик и астроном, уроженец Севильи. Подробнее

Мирзо Улугбек (биография)

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Мирзо Улугбек

Улугбек,биография (полное имя Мухаммед Тарагай ибн Шахрух ибн Тимур Улугбек Гураган, перс. میرزا محمد طارق بن شاهرخ‎;чагат. اولغ‌بیگ; 22 марта 1394, Сольтание — 27 октября 1449, Самарканд) — известный мусульманский ученый, правитель тюркской державы Тимуридов, сын Шахруха, внук Тамерлана,выдающийся математик, астроном. Подробнее

Омар Хайям (биография)

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Омар Хайям

Омар Хайям Нишапури,биография ( عُمَر خَیّام نیشابوری‎; 18 мая 1048, Нишапур — 4 декабря 1131) —известный персидский философ, математик, астроном и поэт. Подробнее

Насир ад-Дин Туси (биография)

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Насруддин Туси

Насруддин Туси.Насир ад-Дин Абу Джафар Мухаммад ибн Мухаммад Туси,биография (محمد بن محمد بن الحسن الطوسی , Тус, 18 февраля 1201 — Марага, 26 июня 1274) — известный мусульманский ученый, математик, механик и астроном XIII века, ученик Камал ад-Дина ибн Юниса, выдающийся мусульманкий учёный, автор сочинений по философии, географии, музыке, оптике, медицине, минералогии. Подробнее

Абу Вафа аль-Бузджани (биография)

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Абу Вафа аль-Бузджани

Абу Вафа аль-Бузджани.Абуль-Вафа Мухаммад ибн Мухаммад аль-Бузджани,биография ( ابوالوفا البوزجانی‎, Бузган, 10 июня 940 — Багдад, 998) — известный мусульманский ученый, один из крупнейших математиков и астрономов средневекового Востока. Учитель Абу-л-Хасана ибн Юниса. Подробнее

Абу Хурайра -ученый и сподвижник пророка Мухаммада

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Абу Хурайра

Абу Хурайра.Абдуррахман ибн Сахр ад-Давси аль-Ямани,биография ( أبو هريرة‎; 599, Йемен — 676, Медина)
мусульманский ученый и один из наиболее известных сподвижников пророка Мухаммада. Подробнее