Ученые Ислама

Абуль-Хасан Сабит ибн Курра аль-Харрани ( ثابت بن قرة‎; 836, Харран — 18 февраля 901, Багдад) —известный мусульманский ученый- астроном, математик, механик и врач IX века, упоминается как Сабит ибн Корра или Табит ибн Курра. В средневековой Европе его называли… Подробнее →