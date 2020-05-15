Ученые Ислама

Аз-Заркали мусульманский математик и астроном
Аз-Заркали.Абу Исхак Ибрахим ибн Яхья ан-Наккаш аз-Заркали,биография (Толедо, 1029 — Севилья, 1087) — выдающийся мусульманский астроном и математик. Подробнее
Аз-Заркали.Абу Исхак Ибрахим ибн Яхья ан-Наккаш аз-Заркали,биография (Толедо, 1029 — Севилья, 1087) — выдающийся мусульманский астроном и математик. Подробнее
Абуль-Хасан Сабит ибн Курра аль-Харрани ( ثابت بن قرة; 836, Харран — 18 февраля 901, Багдад) —известный мусульманский ученый- астроном, математик, механик и врач IX века, упоминается как Сабит ибн Корра или Табит ибн Курра. В средневековой Европе его называли… Подробнее
Абу аль-Из ибн Исмаил ибн аль-Раззаз аль-Джазариаль-Джазари ( أَبُو اَلْعِزِ بْنُ إسْماعِيلِ بْنُ الرِّزاز الجزري) (1136 — 1206 гг.)известный меxаник-изoбретaтель, математик, аcтроном исламского возрoждения гоcудaрства династии Артукидов. Подробнее
Абу Мухаммад Джабир ибн Афлах ал-Ишбили.Джабир ибн АбдуЛлах ,биография( أبو محمد جابر بن أفلح), (первая половина XII в.) — выдающийся мусульманский ученый, математик и астроном, уроженец Севильи. Подробнее
Улугбек,биография (полное имя Мухаммед Тарагай ибн Шахрух ибн Тимур Улугбек Гураган, перс. میرزا محمد طارق بن شاهرخ;чагат. اولغبیگ; 22 марта 1394, Сольтание — 27 октября 1449, Самарканд) — известный мусульманский ученый, правитель тюркской державы Тимуридов, сын Шахруха, внук Тамерлана,выдающийся математик, астроном. Подробнее
Омар Хайям Нишапури,биография ( عُمَر خَیّام نیشابوری; 18 мая 1048, Нишапур — 4 декабря 1131) —известный персидский философ, математик, астроном и поэт. Подробнее
Ибн Юну.Абуль-Хасан Али ибн Абдуррахман аль-Мисри,биография (ابن يونس ) известный арабский ученый, астроном,математик. Подробнее
Насруддин Туси.Насир ад-Дин Абу Джафар Мухаммад ибн Мухаммад Туси,биография (محمد بن محمد بن الحسن الطوسی , Тус, 18 февраля 1201 — Марага, 26 июня 1274) — известный мусульманский ученый, математик, механик и астроном XIII века, ученик Камал ад-Дина ибн Юниса, выдающийся мусульманкий учёный, автор сочинений по философии, географии, музыке, оптике, медицине, минералогии. Подробнее
Абу Вафа аль-Бузджани.Абуль-Вафа Мухаммад ибн Мухаммад аль-Бузджани,биография ( ابوالوفا البوزجانی, Бузган, 10 июня 940 — Багдад, 998) — известный мусульманский ученый, один из крупнейших математиков и астрономов средневекового Востока. Учитель Абу-л-Хасана ибн Юниса. Подробнее
Абу Хурайра.Абдуррахман ибн Сахр ад-Давси аль-Ямани,биография ( أبو هريرة; 599, Йемен — 676, Медина)
мусульманский ученый и один из наиболее известных сподвижников пророка Мухаммада. Подробнее