Познавательные фильмы

Улугбек,биография (полное имя Мухаммед Тарагай ибн Шахрух ибн Тимур Улугбек Гураган, перс. میرزا محمد طارق بن شاهرخ;чагат. اولغبیگ; 22 марта 1394, Сольтание — 27 октября 1449, Самарканд) — известный мусульманский ученый, правитель тюркской державы Тимуридов, сын Шахруха, внук Тамерлана,выдающийся математик, астроном. Подробнее →
Салах ад-Дин Юсуф ибн Айюб ( صلاح الدين; 1138, Тикрит — 4 марта 1193, Дамаск) — великий военачальник, легенда мировой истории,султан Египта и Сирии , мусульманский лидер XII века. Основатель династии Айюбидов, которая в период своего расцвета правила Египтом, Сирией,… Подробнее →
Омовение по Cунне порядок совершения. Вуду /الوضوء/ — малое омовение Гусль /الغسل/ — полное омовение всего тела Таяммум /التيمم/ – совершение омовения землей или песком Полное омовение — «Гусль» Необходимо иметь намерение и произнести «Бисмилляхир-Рахманир-Рахиим». Трижды омыть руки до запястий,… Подробнее →
Музыка — это вид искусства, в котором средством воплощения художественных образов служат определенным образом организованные музыкальные звуки. Положение музыки в Исламе.Почему нельзя слушать музыку? В наше время появилось очень много певцов и певиц, поющих на сценах, в ночных клубах и… Подробнее →
МЕККА (Makkah, Mekka, Mecca) — священный город всех мусульман, Al-Makkah Al-Mukkaramah, по-арабски, что можно перевести, как «Блистательная Мекка». Мекка находится в западной части королевства Саудовской Аравии, в исторической области Хиджаз, на расстоянии около 75 км от побережья Красного моря, на… Подробнее →
«Если гневаешься – молчи!», «Улыбнись, чтобы охладить гнев» Лекция потомка Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) шейха Мухаммада ас-Саккафа (да хранит его Аллах), в которой в ясной и доступной форме рассказывается о том, как справиться с гневом в соответствии… Подробнее →
«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности» (Коран, сура «аль Маида», «Трапеза», аят 2) Лекция потомка Пророка (сас) шейха Мухаммада ас-Саккафа (да хранит его Аллах), в которой рассказывается о необходимости проявления доброты и чувстве взаимопомощи. «Я начинаю с именем Аллаха…. Подробнее →