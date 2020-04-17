Познавательные фильмы

«Если гневаешься – молчи!», «Улыбнись, чтобы охладить гнев» Лекция потомка Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) шейха Мухаммада ас-Саккафа (да хранит его Аллах), в которой в ясной и доступной форме рассказывается о том, как справиться с гневом в соответствии… Подробнее →