Исламские кинофильмы

Исламские кинофильмы

Исламские кинофильмы| Ислам фильм

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Чем полезны исламские фильмы?
Ни одно вероучение мира не привлекает к себе столько внимания, сколько Ислам.
В тоже время с растущим влиянием телекоммуникаций, на публику в наше время обрушиваются тысячи картин и фильмов про ислам, представляющих их в ложном свете.
В этом хаосе важно найти интересные исламские фильмы, снятые в соответствии с его канонами и историей.

Имам Абу Ханифа (художественный фильм)

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Имам Абу Ханифа ислам фильм

Имам Абу Ханифа исламский художественный фильм об одном из великих мусульманских ученых Абу Ханифа ан-Нуман ибн Сабит аль-Куфи. Он основал одну из первых исламских школ юриспруденции — мазхаб, названная его именем «Ханафитский мазхаб». Имам Абу Ханифа( краткая биография) Абу Ханифа… Подробнее

По зову внука Пророка (ислам фильм)

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По зову внука Пророка ислам фильм

«По зову внука Пророка» художественный исламский фильм о людях после смерти внука пророка Мухаммада (с.а.с). Удивительная история Абдуллы, который искренне и осмысленно принял Ислам. Ислам не делает различия между мужчинами и женщинами по отношению к Аллаху. Каждый из них в… Подробнее

Халид Бин аль Валид -Сейфуллах (исламский фильм)

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Khalid ibn al Walid

Халид Бин Аль Валид-Обнаженный меч Аллаха исламский фильм рассказывает историю одного из сподвижников Пророка. Про Халида Пророк с.а.в.с. сказал что один из мечей Аллаха опущен на головы неверных. Он первый из мусульман, вышел за пределы Аравии и захватил иностранные земли…. Подробнее

Мулла (мусульманский фильм)

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Мулла мусульманский фильм

Мусульманский фильм «Мулла» (по мотивам произведения татарского драматурга Туфана Миннуллина). Асфандияр главный герой кинокартины «Мулла» получает неожиданное предложение от друга семьи Самата — стать муллой в деревне,в новой мечети. Асфандияр,хорошо подумав едет в деревню и принимает обязанности имама. Ему предстоит… Подробнее

Абдуллах ибн Абд аль-Мутталиб.Луна Мекки

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Абдуллах - Луна Мекки

Исламский фильм Абдуллаh луна Мекки рассказывает о жизни Абдуллы ибн Абдулмуталлиба, отца будущего пророка ислама. Абдуллах ибн Абд аль-Мутталиб(биография) ( عبد الله بن عبد المطلب‎; 545, Мекка — 570, Медина) — отец пророка Мухаммеда и сын Абд аль-Мутталиба. Абдуллах был… Подробнее

Увайс аль-Карани (Султан Ваис)

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Увайс аль-Карани

Исламский фильм «Падающая звезда» повествует историю Увайса аль-Карани (да смилуется над ним Аллах) одного из высокочтимых таби’инов. Говорят даже, что он самый достойный из них. Большинство алимов считают его достойнее Хасана аль-Басри, Умара бин ‘Абдуль-‘Азиза, ‘Ата’ бин Рабаха и Са’ида… Подробнее

Сохранившие величие (исламский фильм)

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Караван пленников

Караван пленников (Сохранившие величие) исламский фильм посвящен событиям, имевшим место после гибели имама Хусейна, сына Али ибн Абу Талиба, в месяце Мухаррам 61-го года хиджры. В это время его сестра Зайнаб и сын Зайнуль Абидин, да будет доволен ими Аллах,… Подробнее

Султан Мехмед II-Завоевание 1453

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Завоевание 1453

Завоевание 1453 действие исламского художественного фильма происходит в XV веке. Мехмед II взошёл на престол, когда ему было всего 12 лет, но два года спустя на трон вернулся его отец Мурад II. После смерти отца Мехмед II вновь становится султаном,… Подробнее

Марьям (исламский фильм)

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Марьям бинт Имран

Марьям исламский художественный фильм основанный на сурах Корана и исламских сказаниях. История Марьям началась за 16 лет до рождения Иисуса Христа. Жители Иерусалима ждут рождения в семье Имрана ребенка, который, как они считают, будет Мессия. Однако на свет божий появилась… Подробнее

Рабиа аль-Адавия (исламский фильм)

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Рабиа аль-Адавия

Мусульманке главной героине фильма по имени Рабиа пришлось испытать настоящее рабство- побои, пытки голодом, принуждения к греху. За все эти муки и стойкость Аллах наградил ее чудесным даром. Рабиа аль-Адавия аль-Басри ( رابعة العدوية القيسية‎) представительница басрийской школы аскетов (зухд),… Подробнее