Исламские кинофильмы

Халид Бин Аль Валид-Обнаженный меч Аллаха исламский фильм рассказывает историю одного из сподвижников Пророка. Про Халида Пророк с.а.в.с. сказал что один из мечей Аллаха опущен на головы неверных. Он первый из мусульман, вышел за пределы Аравии и захватил иностранные земли…. Подробнее →