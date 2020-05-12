Мусульманка

Женщина создана из ребра мужчины. не из ноги, чтобы быть униженной. не из головы, чтобы превосходить. А из бока, чтобы быть бок о бок с ним, быть равной. из под руки, чтобы быть защищенной. Со стороны сердца, чтобы быть любимой!… Подробнее →