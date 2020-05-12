Дети в Исламе.Советы родителям. Дети — дар от Всевышнего. Они рождаются чистыми — с чистым сердцем, не загрязненным прегрешениями. Дети — наше будущее и воспитание детей – очень нелегкая задача, учитывая современные реалии! Для родителя-мусульманина очень важно, чтобы ребенок рос,… Подробнее →
Женщина создана из ребра мужчины. не из ноги, чтобы быть униженной. не из головы, чтобы превосходить. А из бока, чтобы быть бок о бок с ним, быть равной. из под руки, чтобы быть защищенной. Со стороны сердца, чтобы быть любимой!… Подробнее →
Быть перед мужем всегда красивой,ухоженной и привлекательной — это просто счастье. Любящий муж всегда это оценит! Как должна выглядеть мусульманка и что можно носить дома? Одна моя знакомая как-то спросила у меня: а вы дома тоже в платках ходите и… Подробнее →
Намаз (перс. نماز) или саля́т (араб. صلاة) — каноническая молитва, один из пяти столпов ислама. Ежедневный молитвенный цикл состоит из пяти обязательных молитв (фард): утренняя двухракаатная молитва (фаджр) полуденная четырёхракаатная молитва (зухр) предвечерняя четырёхракаатная молитва (аср) вечерняя трёхракаатная молитва (магриб)… Подробнее →
Мусульманке нужно заботиться о своей внешности,ведь каждая женщина мечтает о том, чтобы сохранить свою красоту и молодость как можно дольше. Существует специальная гимнастика(упражнения) для лица фейс-фитнес.С помощью данных упражнений можно сохранить молодость, не прибегая к пластике и уколам красоты. Перед… Подробнее →
Никях — в исламском семейном праве брак, заключаемый между мужчиной и женщиной. Мусульманка может выйти замуж только за мусульманина. Обязательно согласие обеих сторон на брак. Никах недействителен, если к браку принудили. Во время обряда бракосочетания имам читает четвертую суру Корана,… Подробнее →
Советы для мусульманских жен. Будьте привлекательной для своего мужа. Все женщины наделены украшениями, которыми благословил их Аллах. Используйте красоту, дарованную Аллахом, на пути завоевания сердца вашего мужа. Всегда стремитесь угодить своему мужу, ибо он является ключом к Раю. Посланник Аллаха… Подробнее →
Красивым восточным словом хиджаб, называется платок, который носят мусульманские женщины. Он покрывает голову и шею. Мусульмане носят хиджаб, чтобы показать свое уважение и любовь к Аллаху. Женщины одевают его, когда выходят в общественные места. Существует много различных вариантов, как можно… Подробнее →
Задумал как-то один царь узнать, любит его народ или нет. Позвал он визиря и говорит: — Разошли гонцов по всей стране, пусть объявят: царь-де не велел сегодня вечером зажигать ни свечу, ни лучину. Исполнил визирь царский приказ. А вечером пригласил… Подробнее →