Мусульманка

Мусульманка

Мусульманка | Мусульманка в Исламе

Советы мусульманкам.Правила,обязанности,традиции,культура.
Намаз для женщин.
Как стать идеальной женой и найти хорошего мужа
Никах.Мусульманская свадьба.Воспитание детей.
Мусульманская одежда,мода,платья,паранджа,чадра,аль-амира,хиджаб,никаб,ювелирные украшения.
Гимнастика и омоложение лица.Полезные рецепты.Готовим сами.

Воспитание детей в Исламе (10 рекомендаций)

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Воспитание детей в Исламе

Дети в Исламе.Советы родителям. Дети — дар от Всевышнего. Они рождаются чистыми — с чистым сердцем, не загрязненным прегрешениями. Дети — наше будущее и воспитание детей – очень нелегкая задача, учитывая современные реалии! Для родителя-мусульманина очень важно, чтобы ребенок рос,… Подробнее

20 хадисов о достоинствах женщин

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20 хадисов о достоинствах женщин

Женщина создана из ребра мужчины. не из ноги, чтобы быть униженной. не из головы, чтобы превосходить. А из бока, чтобы быть бок о бок с ним, быть равной. из под руки, чтобы быть защищенной. Со стороны сердца, чтобы быть любимой!… Подробнее

Мусульманка-как должна выглядеть и что можно носить дома?

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Мусульманка как должна выглядеть

Быть перед мужем всегда красивой,ухоженной и привлекательной — это просто счастье. Любящий муж всегда это оценит! Как должна выглядеть мусульманка и что можно носить дома? Одна моя знакомая как-то спросила у меня: а вы дома тоже в платках ходите и… Подробнее

Намаз для женщин.Порядок совершения

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Намаз для женщин

Намаз (перс. نماز‎) или саля́т (араб. صلاة‎) — каноническая молитва, один из пяти столпов ислама. Ежедневный молитвенный цикл состоит из пяти обязательных молитв (фард): утренняя двухракаатная молитва (фаджр) полуденная четырёхракаатная молитва (зухр) предвечерняя четырёхракаатная молитва (аср) вечерняя трёхракаатная молитва (магриб)… Подробнее

Гимнастика для лица сестрам-мусульманкам

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Гимнастика для лица мусульманкам

Мусульманке нужно заботиться о своей внешности,ведь каждая женщина мечтает о том, чтобы сохранить свою красоту и молодость как можно дольше. Существует специальная гимнастика(упражнения) для лица фейс-фитнес.С помощью данных упражнений можно сохранить молодость, не прибегая к пластике и уколам красоты. Перед… Подробнее

Никах мусульманская свадьба

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Мусульманская свадьба

Никях — в исламском семейном праве брак, заключаемый между мужчиной и женщиной. Мусульманка может выйти замуж только за мусульманина. Обязательно согласие обеих сторон на брак. Никах недействителен, если к браку принудили. Во время обряда бракосочетания имам читает четвертую суру Корана,… Подробнее

Женщина в Исламе.Правила поведения

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Женщина в исламе.Правила поведения

Советы для мусульманских жен. Будьте привлекательной для своего мужа. Все женщины наделены украшениями, которыми благословил их Аллах. Используйте красоту, дарованную Аллахом, на пути завоевания сердца вашего мужа. Всегда стремитесь угодить своему мужу, ибо он является ключом к Раю. Посланник Аллаха… Подробнее

Как красиво завязать хиджаб.Мусульманская одежда

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Хиджаб как красиво завязать

Красивым восточным словом хиджаб, называется платок, который носят мусульманские женщины. Он покрывает голову и шею. Мусульмане носят хиджаб, чтобы показать свое уважение и любовь к Аллаху. Женщины одевают его, когда выходят в общественные места. Существует много различных вариантов, как можно… Подробнее

Три сестры (мусульманская сказка)

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Три сестры

Задумал как-то один царь узнать, любит его народ или нет. Позвал он визиря и говорит: — Разошли гонцов по всей стране, пусть объявят: царь-де не велел сегодня вечером зажигать ни свечу, ни лучину. Исполнил визирь царский приказ. А вечером пригласил… Подробнее